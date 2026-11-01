Bengals-Titans Inactives: Five Cincinnati Players Out for Week 8 Against Titans

A look at who's inactive for the Cincinnati Bengals and the Tennessee Titans in Week 8 of the 2026 season.
Cincinnati Bengals
- 29 S Kyle Dugger
- 65 C Connor Lew
- 77 OT Myles Hinton
- 82 WR Mitch Tinsley
- 96 DT Landon Robinson
Tennessee Titans
- 2 RB Tyjae Spears
- 3 P Tommy Townsend
- 14 WR Carnell Tate
- 42 CB Jaylon Jones
- 78 T Brandon Crenshaw-Dickson
- 86 TE Kylen Granson
- 96 DT Jackie Marshall
See the best outfits from the Bengals as they arrive for the Week 8 game against the Tennessee Titans, presented by Cintas.
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