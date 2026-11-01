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Bengals-Titans Inactives: Five Cincinnati Players Out for Week 8 Against Titans

Nov 01, 2026 at 11:30 AM
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Bengals Communications
INACTIVES 2026 thumb

A look at who's inactive for the Cincinnati Bengals and the Tennessee Titans in Week 8 of the 2026 season.

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Cincinnati Bengals

Tennessee Titans

  • 2 RB Tyjae Spears
  • 3 P Tommy Townsend
  • 14 WR Carnell Tate
  • 42 CB Jaylon Jones
  • 78 T Brandon Crenshaw-Dickson
  • 86 TE Kylen Granson
  • 96 DT Jackie Marshall

Bengals Arrive at Paycor Stadium for Week 8 Against the Titans | ARRIVAL PHOTOS

See the best outfits from the Bengals as they arrive for the Week 8 game against the Tennessee Titans, presented by Cintas.

DT Dexter Lawrence II arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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DT Dexter Lawrence II arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Chad Powers/Bengals
RB Chase Brown arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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RB Chase Brown arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Chad Powers/Bengals
QB Joe Burrow arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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QB Joe Burrow arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
WR Ja'Marr Chase arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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WR Ja'Marr Chase arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
WR Tee Higgins arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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WR Tee Higgins arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Chad Powers/Bengals
DE Boye Mafe arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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DE Boye Mafe arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
DT B.J. Hill arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
7 / 20

DT B.J. Hill arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Chad Powers/Bengals
CB Dax Hill arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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CB Dax Hill arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
DE Myles Murphy arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
9 / 20

DE Myles Murphy arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Chad Powers/Bengals
S Bryan Cook arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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S Bryan Cook arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
OT Orlando Brown Jr. arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
11 / 20

OT Orlando Brown Jr. arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Chad Powers/Bengals
G Dalton Risner arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
12 / 20

G Dalton Risner arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
WR Colbie Young arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
13 / 20

WR Colbie Young arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Chad Powers/Bengals
QB Joe Flacco arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
14 / 20

QB Joe Flacco arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
C Ted Karras arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
15 / 20

C Ted Karras arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
OT Amarius Mims arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
16 / 20

OT Amarius Mims arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Chad Powers/Bengals
CB DJ Turner II arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
17 / 20

CB DJ Turner II arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
LB Barrett Carter arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
18 / 20

LB Barrett Carter arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
DT T.J. Slaton Jr. arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
19 / 20

DT T.J. Slaton Jr. arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
DT Kris Jenkins Jr. arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.
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DT Kris Jenkins Jr. arrives at Paycor Stadium ahead of Week 8 against the Tennessee Titans, Sunday, November 1, 2026.

Ryan Meyer/Bengals
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Check out the Bengals 2026 Schedule.

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